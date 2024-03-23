هبة رشوان توفيق: لم أقدم أي تنازلات في حياتي.. وتعلمت من والدي الزهد

أكدت الإعلامية هبة رشوان توفيق، نجلة الفنان رشوان توفيق، أنها تسير في رِكاب والدها بصورة دائمة، مشددة على أنها دائمًا بجانب والدها، موضحة أنها دخلت التلفزيون المصري لأول مرة بصحبه والدها وهي في عمر الأربع سنوات.

سعيدة بانتهاء عملي بالتلفزيون المصري

وأوضحت «توفيق»، خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بدون ورقة وقلم»، المذاع على فضائية «TEN»، مساء السبت، أنها ورثت من والدها الفنان رشوان توفيق الزُهد، ولم تقدم أي تنازلات من أجل الوصول إلى شيء، مؤكدة أنها كانت سعيدة بعد انتهاء خدمتها في التلفزيون المصري، لأنها شعرت بأنها أكملت الواجب الذي كان عليها.

ونوهت بأن الله يشهد بأنها لم تقصر يومًا في أداء علمها، موضحة أن أي خطأ كان بمثابة كارثة في التلفزيون المصري، موضحة أنها قدمت كل أنواع البرامج خلاف البرامج الدينية، سواء البرامج الخاصة بالمرأة أو البرامج الإخبارية أو البرامج الثقافية والمنوعات.