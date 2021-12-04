محامي ابنة رشوان توفيق: باع فيلا موكلتي لشقيقتها هبة.. قيمتها 5 ملايين

كذَّب محمد رأفت، محامي آية رشوان، ابنة الفنان رشوان توفيق، ما قالته شقيقتها الإعلامية هبة رشوان، بشأن عدم حصولها على أي من ممتلكاتها.

وكانت الإعلامية هبة رشوان، أكدت خلال استضافتها مع والدها في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف رشوان، الخميس الماضي، أنها لم تستفد شيئًا من إعادة تقسيم الأموال، وأن هذه العملية تضمنت شاليه كانت ملكيته مقسمة عليها وشقيقتها آية، وأميمة حفيدة رشوان توفيق من نجله الراحل والوحيد رشوان، حيث فضَّل الفنان رشوان توفيق كتابة الشاليه باسم أميمة، بالإضافة إلى شاليه آخر، بينما منح كلا من آية وهبة شاليه.

وبدوره، أكد رأفت خلال تصريحاته لـ«الوطن»: «واقعة الشاليهات حدثت بالفعل، لكن في حاجات اتاخدت وراحت لأميمة وحاجات تانية لهبة رشوان، واتعمل عقد إعادة القسمة دون الرجوع لموكلتي».

محامي «آية»: موكلتي علمت بالبيع عن طريق الصدفة

وواصل: «فوجئنا بعقد بيع بتاريخ قديم من رشوان توفيق بصفته وكيلا عن آية، حيث باع فيلا ملك آية لـ هبة رشوان توفيق، وقيمة هذا البيت 5 ملايين جنيه، وعلمت موكلتي بهذا الأمر بالصدفة، ورفعنا دعوى بطلان على عقد البيع والأوراق كلها في حوزة المحكمة».