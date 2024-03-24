«قطايف بالأسماء».. ابتكارات «الحلوانية» بالدقهلية في رمضان

«اكتب اسمك على القطايف»، فكرة بسيطة بدأ من خلالها علاء محمد، الترويج لمحله، وجذب الزبائن خلال شهر رمضان الكريم، إذ نالت الفكرة إعجاب الكثير خاصة الشباب والأطفال.

كتابة الأسماء على القطايف فكرة جديدة بالدقهلية في رمضان

ظهرت الفكرة أمام علاء بعد أن قرر تقديم شيء مختلف.. في البداية فكر في أن يقدم قطايف باللحمة والجبنة، ثم تطور الأمر عندما طلبت منه زبونة أن يكتب اسم ابنتها من عجينة القطايف.

فرحة وبهجة الأطفال والزبائن

واستهوت الفكرة عقل علاء ابن السنبلاوين بالدقهلية ليبدأ في تقديم القطايف وعليها أسماء الزبائن: «معظم اللي بيطلبوها هم الأطفال والشباب وخاصة البنات الصغيرات، بيفرحوا بيها جدا وكانت مصدر بهجة في أول شهر رمضان».

ورثها عن والده وجده منذ سنوات

ويقدم «علاء» صاحب الـ26 عاما القطايف العادية وتلك التي عليها الأسماء، للزبائن بجوار محل والده للكنافة البلدي: «وقوفي جنب محل والدي كان سبب إني أتشجع وأجدد في صناعة القطايف، وورثت المهنة عن والدي وجدي».

استعدادا لصناعة القطايف في رمضان

ويستعد علاء لرمضان قبل قدوم الشهر الكريم بفترة بسيطة، إذ يبدأ في شراء كل المعدات الخاصة بعجينة الكنافة والقطايف مع والده، ويبدأ عمله في الصباح الباكر من خلال تجهيز العجين، والوقوف من أجل صناعتها على مدار اليوم ليعود لمنزله قبل موعد الإفطار بساعتين فقط.