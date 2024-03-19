طريقة عمل القطايف بالجبنة في دقائق معدودة.. مذاق شهي على مائدة الإفطار

القطايف بالجبنة من الوجبات الإضافية التي يحب كثيرون تناولها خلال شهر رمضان خاصة الأطفال، ويُمكن للأمهات تحضيرها في المنزل بطريقة صحية وبمكونات بسيطة في دقائق معدودة لتقديمها على مائدة الإفطار.

ولتحضير القطايف بالجبنة، نستعرض وصفة الشيف نجلاء الشرشابي التي قدمتها ببرنامجها «على قد الإيد» الذي يُعرض عبر شاشة «سي بي سي سفرة»، خلال السطور التالية.

مقادير تحضير القطايف بالجبنة في رمضان

2 كوب دقيق.

1/2 كوب من السميد الناعم.

2ملعقة صغيرة من البكينج بودر.

3 أكواب من الماء.

خطوات عمل القطايف بالجبنة

احضري الخلاط الكهربائي، وضعي به السميد والدقيق مع البيكنج بودر والماء داخل وامزجيهم جيدًا.

سخني القليل من الزيت صينية في صينية على درجة حرارة عالية.

خفّضي درجة الحرارة قليلًا ثم ابدأي بوضع العجين بالملعقة.

شكلي العجين على شكل دائري في الصينية.

اتركي العجين في الصينية حتى تتشكل فقاعات على سطح القطايف ويتحول لونها للذهبي.

ارفعي القطايف من على النار وضعيها في إناء وغطيه جيدًا حتى لا تجف.

حشو القطايف بالجبنة