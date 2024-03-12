طعم المحترفين.. كيف تصنع قطايف عصافيري بتكلفة بسيطة؟

القطايف حلوى رمضان اللذيذه التي يفضلها الكبار والصغار في سفرة رمضان؛ وتتعدد وصفاتها وحشواتها، بحسب الشيف منال العالم، وتعتمد طريقة تحضيرها على الدقيق والسميد معًا، وبطعم المحترفين يمكن تحضير قطايف عاصفيري بسهولة وأقل التكاليف إذا اعتمدت ربات البيوت على المقادير التالية، بالخطوات توفر عليها وقت كبير وإهدار للمكونات، لذا نوضح كيف تصنع قطايف عصافيري بتكلفة بسيطة؟.

كيف تصنع قطايف عصافيري بتكلفة بسيطة؟

المقادير:

3 أكواب ماء

2 كوب دقيق للقطايف العصافيري

نصف كوب سميد

3 ملاعق كبيرة بيكنج باودر

ملعقة كبيرة ماء ورد.

زيت ذرة للقلي.

نصف كوب كريمة الفستق الحلبي.

طريقة تحضير قطايف عصافيري بتكلفة بسيطة

وبحسب الشيف منال العالم؛ يمكن تحضير قطايف عصافيري بتكلفة بسيطة بطعم المحترفين، من خلال الخطوات التالية.

- في إبريق الخلاط يوضع الماء، الدقيق، السميد، البيكنج باودر وماء الورد.

- شغلي الخلاط على سرعة متوسطة إلى أن تتكون عجينة سائلة وناعمة القوام.

- دعي عجينة القطايف العصافيري على طاولة المطبخ لمدة 30 دقيقة.

- على نار متوسطة ضعي مقلاة واسعة سميكة القاعدة وتترك إلى أن تسخن تماما.

- اسكبي عجينة القطايف العصافيري؛ في المقلاة على شكل أقراص صغيرة.

- بعد ثواني تتكون فقاعات على سطح القرص.

- انتظري قليلا حتى تجف الفقاعات على سطح القرص ثم انقليها إلى صينية وتغطى بفوطة مطبخ نظيفة.

- اقفلي طرف أقراص القطايف على طريقة القطايف العصافيري.

- في مقلاة كبيرة يوضع مقدار من الزيت.

- ثم توضع المقلاة على نار متوسطة إلى أن يسخن الزيت تماما.

- اقلي أقراص القطايف إلى أن تصبح ذهبية اللون.

- تحشى القطايف بأنواع الحشوات حسب الرغبة وتقدم مع القطر.

طريقة عمل شربات القطايف الكثيف

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

خطوات عمل شربات القطايف الكثيف