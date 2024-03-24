مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. نصرة تتهم رقية بسرقة سبائك الذهب

بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل سر إلهي، باستكمال نصرة «روجينا» انتقامها من محمد ثروت «سعد» طليقها، لمحاسبته على ما فعله بها بعد أنّ تسبب في سجنها بسبب شهادته الزور ضدها التي تدينها بقتل هارون «أحمد بدير»، إذ طلبت منه التنازل عن نصيب نهى عابدين «رحمة» في المعرض لها، انتقاما منه ضمن أحداث مسلسل سر إلهي الحلقة 13.

مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. نصرة تتهم رقية بسرقة الذهب

وكانت نصرة ترغب في أخذ بضع سبائك من الذهب الموجود في خزنة منزلها في مسلسل سر إلهي الحلقة 13، وعندما فتحت الخزنة وجدت أنّ الذهب قد سُرق، وبسؤالها لرحمة عن مكان الذهب أخبرتها أنها لا تعلم عنه شيئًا، وأنه عليها أنّ تسأل رقية عنه.

نصرة تعثر على سبيكة ذهب

وذهبت نصرة لغرفة رقية لتسألها عن الذهب الخاص بها ضمن مسلسل سر إلهي، لتنكر رقية معرفتها بمكان الذهب، وتخبرها أنها لا تعرف عنه شيئًا على الإطلاق، وعندما فتشت نصرة ملابسها وجدت إحدى سبائك الذهب الخاصة بها، وحاولت معرفة مكان الذهب بعد توبيخها لكنها أنكرت معرفتها بمكانه، لتأتي رحمة وتتدخل في الحديث، لتثبت التهمة على رقية لإبعاد الشبهة عنها، ثم تحبس نصرة، رقية في غرفتها حتى تستطيع معرفة مكان الذهب.