«الزينة بتجمعنا».. فلسطين في قلب عمارة «إمبراطورية ميم» بكفر الشيخ

عمارة «إمبراطورية ميم»، قرر شبابها أن يتخذوا منها رسالة من قلب ميدان التحرير بوسط مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ إلى غزة مباشرةً، إذ زيَّن أبناء العمومة قاطنو العمارة واجهتها بزينة شهر رمضان المبارك، التي جاءت على شكل ألوان علم فلسطين دعماً للقضية.

فلسطين في قلب عمارة «إمبراطورية ميم»

15 شاباً وفتاة أبناء عمومة واحدة يحرصون كل عام على تزيين واجهة العمارة التي يقطنون بها احتفالاً بقدوم شهر رمضان المبارك، ولكن هذا العام قرروا أن تكون الزينة مختلفة.

يحكي عن فكرتهم مهند زناتة، قائلا: «متعودين كل سنة إننا نزين واجهة العمارة بتاعتنا في بيلا احتفالاً بشهر رمضان المبارك، ولكن السنة دي عشان الأحداث اللي بتعيشها فلسطين قررنا أن تكون الزينة على شكل علم فلسطين، عشان نأكد إن رغم فرحتنا بشهر رمضان بس مش ناسيين أهلنا في فلسطين».

اجتمع الشباب للاتفاق على فكرة الزينة التي تحمل شكل علم فلسطين: «إحنا كولاد عمومة مسميين نفسنا (إمبراطورية ميم) لأننا كلنا اسمنا بيبدأ بحرف الميم، وعملنا اجتماعات عشان نبدأ نجهز الزينة واتفقنا إننا هنعمل زينة بشكل يدوي، اشترينا الأدوات المستخدمة في الزينة، والأكياس الملونة اللي على شكل علم فلسطين وبدأنا التنفيذ».

«مروان»: كنا في سباق مع الزمن عشان نزين واجهة العمارة قبل شهر رمضان

استمرت أعمال تنفيذ الزينة 3 أيام بحسب «مروان زناتة»، طالب بالصف الأول الثانوى: «قسمنا نفسنا لمجموعات، يعني مهند وملك ومونيا ومحمود كانوا بيقصوا الأكياس الملونة، وأنا ومحمد ومازن ومصطفى كنا بنجهز الأحبال، وكان مدحت وميار ومناهل بيقيسوا أطوال وأبعاد العلم، وكان مهاب وميرنا ومعاذ ومريهان بيتشتروا الاحتياجات والخامات المطلوبة في التنفيذ، وكنا في سباق مع الزمن عشان نزين واجهة العمارة قبل شهر رمضان».

اضطر الشباب السفر إلى مدينة مجاورة للبحث عن أكياس ملونة لاستكمال أعمال تزيين العمارة، مثلما يروى «مازن زناتة»: «فرحانين وفخورين بتفاعل المارة مع الزينة».