«المصريين»: زيارة بن زايد للقاهرة يؤكد قوة العلاقات بين البلدين

ثمنّ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات إلى القاهرة، مشيرًا إلى أنّ هذه الزيارة تؤكد قوة العلاقات المتميزة والأواصر التاريخية الوطيدة بين البلدين على المستويين الرسمي والشعبي.

استقرار المنطقة العربية

وقال «أبو العطا» في بيان، إنّ هذه الزيارة تستهدف بشكل مباشر دعم واستقرار المنطقة العربية، إضافة إلى تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والتنموية كافة بما يحقق مصالح الشعبين، موضحًا أنّ مصر والإمارات حريصتان على دعم الأمن القومي العربي والخليجي، وتحقيق حلم التكامل والوحدة العربية من خلال تعزيز العمل العربي المشترك لتوحيد الجهود الرامية للتوصل لحلول دائمة للأزمات في دول المنطقة العربية خاصة والعالم بصفة عامة.

العلاقات بين البلدين الشقيقتين متميزة

وأضاف رئيس حزب المصريين، أنّ لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، يؤكد استراتيجية العلاقات بين القاهرة وأبوظبي، وأنّ العلاقات بين البلدين متميزة ومتفردة وتاريخية واستراتيجية وتعد نموذجًا رائعًا يجب أن يسود بين جميع الدول العربية، مشيدًا باعتزاز مصر بالروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين وحرص مصر على الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي يشهدها العالم والمنطقة.

وأكد أنّ لقاء الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد، فرصة عربية ثمينة من أجل توحيد الصف العربي في مواجهة التحديات العالمية، علاوة على إيجاد حلول للأزمات الإقليمية التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، فضلًا عن خلق حالة من التكامل بين دول المنطقة حتى تتمكن من تخطي الأزمات العالمية.