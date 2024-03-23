جمعية رجال الأعمال المصريين الأتراك: نسعى لتحقيق النفع المشترك للطرفين

أكد المهندس حمادة العجواني نائب رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية العلاقات المصرية التركية وتناميها مؤخرا، خاصة بعد زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر ولقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشددا على أن هناك استثمارات تركية مرتقبة في العديد من القطاعات أبرزها قطاع الصناعات الهندسية والمعدنية والعِدد والآلات والنقل والمناطق اللوجيسيتية.

التعاون بين مصر وتركيا في المجالات الصناعية والتجارية

وأوضح العجواني على هامش حفل إفطار نظمته «تومياد» وحضره السفير التركي صالح موتلو شين، والرئيس الفخري للجمعية أتيلا أطاسيفين وعدد من السفراء والمسؤولين بالغرف التجارية، أن الحضور ناقشوا فرص التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الصناعية والتجارية، معربا عن حالة تفاؤل بمستقبل العلاقات المصرية التركية.

أهمية العلاقات المصرية التركية

وأكد عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية، على أهمية العلاقات المصرية التركية وتناميها بعد زيارة الرئيس التركي لمصر، والتي تعد علامة فارقة في العلاقات بين البلدين، كونها فتحت الباب أمام مزيد من التعاون في مختلف المجالات.

وشدد العجواني، على أن هناك العديد من الفرص المتاحة للتعاون بين البلدين، وأن هذه الفرص ستساهم في تحقيق النفع المشترك للطرفين، لافتا إلى وجود رغبة قوية من قبل البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.