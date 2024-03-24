مسلسل حق عرب الحلقة 14.. رياض الخولي يعلن انتقامه من أحمد العوضي

تفاقمت الأزمة بين عرب السويركي والمعلم عبدربه خلال أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، والذي يعرض على قناة ON Drama، إذ من المتوقع أن يشتعل الصراع بين المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي وعرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي ضمن أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 14.

اندلاع حريق المعلم عبد ربه يشعل أزمته مع عرب السويركي

وشهدت الأحداث اندلاع حريقا هائلا داخل محلات أخشاب المعلم عبدربه ويجسده الفنان رياض الخولي، والذي تفاجىء من هول المشهد، ووجد عرب السويركي ويجسده الفنان أحمد العوضي أمامه، وظل ينظر إليه بقوة معلنًا الشك به، وأنه يفعل به مثلما فعل بوالده الراحل وحرق مخازنه من الخشب.

هل ينتقم رياض الخولي من أحمد العوضي؟

ونظر عرب السويركي للمعلم عبدربه نظرة استنكار وأنه لم يفعلها خاصة أنه كان بصحبة ابنته الصغرى أنغام وتجسدها الفنانة كارولين عزمي خلال حفل عيد ميلاد صديقها، وقام بإنقاذها منهم، والتي من المتوقع أن تدافع عن عرب السويركي أمام والدها، ولكن هل يغلب حبه لابنته على دمار وحريق محلاته ويعفو عن عرب السويركي أم يشتعل الصراع بينهما؟.