مسلسل حق عرب الحلقة 13.. أحمد العوضي يصل لقاتل والده

انطلق منذ قليل، عرض مسلسل حق عرب الحلقة 13 على قناة ON Drama، والتي بدأت أحداثها بسؤال مباشر من عرب السويركي، ويجسده الفنان أحمد العوضي للمعلم عبدربه، ويجسده الفنان رياض الخولي، عما إذا كان قد قتل والده، لكن الأخير قابل سؤاله بالسخرية، خاصة أنه يعمل معه منذ سنوات طويلة، وأصبح ذراعه الأيمن ويثق به لدرجة كبيرة.

مسلسل حق عرب الحلقة 13.. المعلم عبد ربه يصطحب عرب إلى المريحة

واصطحب المعلم عبدربه، عرب السويركي، ويجسده أحمد العوضي، إلى منطقة منعزلة يضع بها جثث من تخلص منهم، ويطلق عليها اسم «المريحة».

وجاوب المعلم عبدربه لـ عرب السويركي عن حقيقة قتله لوالده وبشكل قاطع، بأنه ليس له علاقة بموته، وأنه لم يحرق له المحل، وأن والده ألقي بنفسه إلى النيران ومات بسببها.

وحاول المعلم عبدربه توصيل رسالة لـ عرب السويركي ويجسده أحمد العوضي، أنه اختاره من بين ألف حوله ليكون سنده وظهره، دون أن يكون بداخله أي شكوك ضده، ويحفظ سره، ليكشف له بالأدلة حسب قوله أنه لا دخل له بوفاة والده، ليختتم حديثه ومواجهته معه قائلا: «ارتحت دلوقتي واتأكدت إني مليش دخل».