مسلسل حق عرب الحلقة 13.. أحمد العوضي ورياض الخولي في معركة الشكدرا

توالت أحداث التشويق لمسلسل حق عرب الحلقة 13 على قناة ON Drama، من بطولة الفنان أحمد العوضي التي يبحث خلالها عن قاتل والده وازادت شكوكه حول المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي، بعدما اصطحبه معه لمكان منعزل يضع به جثث من يتخلص منهم، وحاول الدفاع عن نفسه بأنه لا علاقة له بوفاة والده.

رياض الخولي يبحث عن بديل لـ عرب السويركي

وتتابعت أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 13، وكشف المعلم عبد ربه ويجسده الفنان رياض الخولي سره لزوجته صباح الجياش «الفنانة وفاء عامر»، وأبلغلها بأن شقيقه عطوة ويجسده الفنان أحمد صيام هو من قام بقتله ودبر حريق المحل الخاص به دون أن يدري أو يستأذنه، ولكن عرب السويركي «الفنان أحمد العوضي»، بدأ فى تصديق حديث والدته وأصبح لا يثق به.

وأوضح المعلم عبدربه لزوجته صباح الجياش، خلال أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 13 أنه أصبح في مأزق شديد لأنه لن يضع سره مع عرب السويركي مرة أخرى، ويبحث عمن يقوم بما كان يفعله ويحل محله ولكنها أخبرته بأن عرب السويركي يحبه ولن يخون سره.

موعد إعادة مسلسل حق عرب الحلقة 13 بطولة أحمد العوضي

ويأتى موعد إعادة مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، في تمام الساعة 12 ظهرًًا على قناة ON Drama، وفي الساعة 11:15 صباحا عبر شاشة قناة ON، كما يمكنك مشاهدتها من خلال منصة WATCH IT.