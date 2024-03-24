مسلسل حق عرب الحلقة 13.. هل تنتصر وفاء عامر على دينا فؤاد؟

تناول مسلسل حق عرب الحلقة 13 بطولة الفنان أحمد العوضي، ويعرض على قناة ON Drama، مواجهات حادة بين أبطاله خاصة بعد تطور الأحداث، والكشف عن العديد من الأسرار داخل منطقة المغربلين بالدرب الأحمر، التي يعيش بها بطل العمل «عرب السويركي».

مسلسل حق عرب الحلقة 13

حاولت «صباح الجياش»، التي تُجسدها الفنانة وفاء عامر، القضاء على علاقة عرب السويركي، الذي يجسده الفنان أحمد العوضي، مع حبيبته حنان التي قرر الزواج منها وتجسدها الفنانة دينا فؤاد، وذهبت إليها وهددتها بشكل مباشر بأنها ستؤذيها إذا لم تترك «عرب» وتختفي من حياته، وهو ما قابلته حنان بالرفض القاطع وإخبارها بأنها لن تستطيع الحياة من دونه، فهل تنتصر وفاء عامر على دينا فؤاد ؟!.

حاولت حنان وتجسدها «دينا فؤاد»، الدفاع عن حبها وإقناع «عرب السويركي» بأن ينتقلا للعيش في مكان آخر للبعد عن الأذى، لكنه رفض لتعلقه بالمكان والحارة التى نشأ بها.

أبطال مسلسل حق عرب الحلقة ال13

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، وفاء عامر، رياض الخولي، وليد فواز، أحمد صيام، وفاء مكي، كارولين عزمي، أحمد عبد الله محمود، دنيا المصري وآخرين، ومن إخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان.