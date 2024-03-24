بعدما تصاعدت أحداث مسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، التي شهدت تطورًا في رحلة بحثه عن قاتل والده، والثأر من المعلم عبدربه الذي يجسد دوره الفنان رياض الخولي، بعدما شاهده يحرق من يعايده ويتصدى له، وحمسته على ذلك والدته ماجدة التي تؤدي دورها الفنانة سلوى عثمان لأنها متأكدة من علاقته بوفاة والده الراحل، يبحث كثيرون عن مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 14.

مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 14

ويأتي مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON Drama في رمضان 2024 الحلقة 14، في تمام الساعة 9 مساءً، على أن يكون موعد الإعادة الأولى للحلقة 14 في تمام الساعة 12 مساءً، والإعادة الثانية الساعة 3 مساءً.

مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024

كما أنه من المقرر أن تكون مواعيد عرض مسلسل حق عرب على قناة ON في رمضان 2024 الحلقة 14، بطولة الفنان أحمد العوضي في تمام الساعة 12 منتصف الليل، وتكون الإعادة الأولى للحلقة 14 في تمام الساعة 11:15 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 5:15 صباحًا.

وأعلن المخرج إسماعيل فاروق الانتهاء من تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل حق عرب في الأسبوع المقبل؛ تزامنًا مع النجاح الكبير الذي حققه المسلسل، وتصدره لمؤشرات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي منذ انطلاق عرضه.