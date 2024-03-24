موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل سر إلهي.. هل يعود سراج إلى رحمة بسبب الحمل؟

تستمر رحمة التي تؤدي دورها الفنانة نهى عابدين في ألاعيبها في مسلسل سر إلهي، بعد اكتشاف حملها وقررت استغلال الأمر في الضغط على سراج الذي يؤدي دوره الفنان مراد مكرم من أجل الرجوع إليها، هو ما سيتضح نتيجته في الحلقات المقبلة، لذا نعرض فيما يلي موعد عرض الحلقة الـ14 من مسلسل سر إلهي.

إجراء تحليل DNA لرحمة

ووافق سراج على رجوع رحمة إليه ولكن مع وضع بعض الشروط وهي التأكد أولا من أن هذا الولد ابنه بعمل تحليل DNA، لنرى ماذا سيقع من أحداث في مسلسل سر إلهي الحلقة 14.

موعد عرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل سر إلهي

وفي السطور التالية نعرض موعد عرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل سر إلهي على قناة cbc كل يوم في تمام الساعة 12 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 6:30 صباحا، والإعادة الثانية على نفس الشاشة في تمام الساعة 11:30 صباحا.