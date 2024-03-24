مسلسل سر إلهي الحلقة 13.. «سراج» يرد «رحمة» إلى عصمته

شهد مسلسل سر إلهي الحلقة 13، تعرض رجل الأعمال سراج «مراد مكرم» إلى صدمة كبيرة بعد أنّ عرف أنّ «رحمة» نهى عابدين، حامل منه، وهو ما يشكل تهديدًا له بسبب زوجته الأولى «شاهيناز»، وتخبر «رحمة» شقيقتها «نصرة» بما حدث معها، كي تعرف منها كيف تتصرف خاصة أنه طلقها وتسبب في حبسها.

مسلسل سر إلهي الحلقة 13

وخلال مسلسل سر إلهي الحلقة 13، اجتمعت نصرة «روجينا» مع شقيقتيها بعد أنّ اكتشفت سرقة الذهب الخاص بها من الخزنة، وكانت شكوكها تدور حول «رحمة» لكنها أفصحت عن السارق واتهمت شقيقتها رقية بعد أنّ عثرت على قطعة ذهب في ملابسها.

«سراج» يرد «رحمة» إلى عصمته

وفي مسلسل سر إلهي، طلب شريف «يوسف الأسدي» شقيق نصرة، الزواج سرًا من حلا «مريم أشرف زكي» والوقوف أمام أهلها من أجله، فيما اضطر «سراج» على الموافقة إخراج «رحمة» من السجن وردها إلى عصمته مرة أخرى بالإكراه بعد تهديد «نصرة» له وعلمه بحملها منه.

قصة مسلسل سر إلهي

وتجسد روجينا بطولة مسلسل سر إلهي بمشاركة أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي.