أذكار الصباح رددها في توقيتها الصحيح.. اللهم بك أصبحنا وبك نحيا ونموت

أذكار الصباح تمثل لحظة انتقالية مهمة من السكون الليلي إلى نشاط النهار، حيث تلعب دوراً بارزاً في تحضير الفرد لبداية يومه بإيجابية وتوازن، تتضمن أذكار الصباح الاستغفار، والتسبيح، والحمد، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آيات من القرآن الكريم، وتلك الأذكار تعزز الروحانية والتواصل مع الله، كما تمنح الفرد شعوراً بالطمأنينة والثقة بأن الله سيكون معه طوال يومه. بالإضافة إلى ذلك، تساعد أذكار الصباح على تركيز الفرد وتهيئته لمواجهة تحديات اليوم بروح إيجابية وتفاؤلية، كما أنها تذكير بالنعم التي منحها الله، مما يعزز الشكر والامتنان في قلب المؤمن.

توقيت أذكار الصباح السليم

تعتبر أذكار الصباح ممارسة دينية مهمة تساهم في بناء علاقة وثيقة بالله وتحقيق السكينة والسعادة الداخلية، وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي أن وقت أذكار الصباح يبدأ من ثلث الليل أو نصفه إلى الزوال، وأفضله بعد صلاةِ الصُّبح إلى طلوعِ الشمس، ووقتُ أذكار المساء يبدأ مِن زوال الشَّمس إلى الصّباح، وأفضله مِن بعد صلاة العصر حتّى غروب الشمس، وتجوز قراءةُ أذكار الصباح بعد طلوع الشمس، وكذا أذكار المساء بعد غروبها، ويكون للقارئ الأجر والثواب كامِلًا.

أذكار الصباح

ومن أذكار الصباح التي يجب أن يحرص عليها كل مسلم في بداية يومه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، استغفر الله العظيم وأتوب إليه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عنه الغافلون وعدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول إذا أصْبَحَ: «اللَّهُمّ بِكَ أَصْبَحْنَا، وَبِكَ أَمْسَيْنَا، وَبِكَ نَحْيَا، وَبِكَ نَمُوتُ، وَإِلَيْكَ النُّشُورُ» أخرجه أبو داود في سننه.

أدعية الصباح

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها مجموعة من الأذكار والأدعية، التي يرددها المسلم في الصباح ومنها:

«اللهم افتح لنا فتحًا مبينًا، واهدنا صراطًا مستقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا، وأتمم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين».

«اللهمَّ افرش لنا دربًا من نور واجعل وجوهنا دائمًا في سرور واملأ قلوبنا بذكرك يا غفور وتقبَّل دعاءنا يا شَكور واجعل لنا الصراط سهلًا للعبور، يا عزيز يا غفور يا رب العالمين».

«اللهمَّ يسِّر لنا اليُسرى، وجنِّبنا العسرى، واجعل لنا فرجًا ومخرجًا من كل ما أهمنا وغمَّنا يا رب العالمين».

«اللهمَّ يا مقلِّب القلوب والأبصار، ثبِّت قلوبنا على طاعتك، ولا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ولا تفتنَّا في ديننا، واجعل يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومـنا، واجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راضٍ عنَّا يا رب العالمين».

«اللهمَّ أسعد قلوبنا وفرِّج همومنا واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا قلبًا خاشعًا وعملًا صالحًا ولسانًا ذاكرًا وصبرًا جميلًا ومن بعده أجرًا وعِوضًا يا رب العالمين».