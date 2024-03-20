دعاء للأم في يومها.. اللهم احفظ أمي وبارك في عمرها

يستعد المصريون للاحتفال بعيد الأم غدا، وهو يوم سنوي نحتفل خلاله بأمهاتنا، ونجد الفرصة لنعبر عن حبنا وامتناننا لأمهاتنا العظيمات، من خلال الدعاء للأم في هذا اليوم، ما يعكس دورها الفريد في حياتنا ويجعلها تشعر بأنها مقدرة ومحبوبة.

دعاء للأم في عيدها

ومن بين الدعاء للأم: «اللهم أسعد أمي واشرح صدرها وأرح قلبها وابعد عنها كل ما يحزنها، اللهم إني استودعتك راحتها فاجعلها أسعد خلقك، اللهم اخفض لأمي صوتي وطيب لها كلامي، وألن وأعطف عليها قلبي وارزقني برها ورضاها حتى مماتي، اللهم امنح أمي بركة في العمر وأسعد قلبها وفرج عنها همومها ويسر لها أمورها ربي إني أحبها حبا لا يعلمه سواك فاجعل الجنة مسكنها ومكانها، ربي أسعد أمي عدد ما ضخ قلبها وعدد مارمشت عينيها وأبعد عنها كل سوء يا الله».

أدعية في عيد الأم

ومن الأدعية التي يفضل ترديدها في عيد الأم: «اللهم اجعل أمي من الذين يدخلون الجنة برحمتك، اللهم اجعل أمي قرة عين لي ولا تحرمني منها، اللهم ارحم أمي كما ربتني صغيرا، اللهم أسكن أمي الفردوس الأعلى مع الأبرار، اللهم اجعل أمي في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم اجعل أمي من أهل الجنة واجمعني بها في الدار الآخرة، اللهم اجعل كل دمعة سالت من عيني أمي في ميزان حسناتها، اللهم اجعل أمي محفوفة برحمتك وعافيتك في كل لحظة من حياتها، اللهم اجعل أمي محبوبة ومقبولة في عيني وفي عيون الناس».