أذكار الصباح قراءة.. احرص عليها لتحصين نفسك والشعور بالراحة

يحرص كثير من المسلمين على ترديد أذكار الصباح بشكل مستمر، لما لها من فضل كبير، وحفظ للمسلم من أي سوء أو شر، إلا أن البعض قد لا يعلمها أو لا يعلم ماذا يقول فيها، ولذلك يبحث عدد منهم عن أذكار الصباح قراءة، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

أذكار الصباح قراءة

وعن أذكار الصباح قراءة، اتفق العلماء على صيغة يمكن قولها في الصباح، وتحفظ المسلم من أي شر أو أذى وتجعله يشعر بسلام وطمأنينة وسكينة، وهي كالتالي:

تبدأ أذكار الصباح بقراءة الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، بالصيغة المعروفة والمتفق عليها «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم»، ثم بعدها يقول المسلم «أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين» 3 مرات.

تعرف على أذكار الصباح قراءة

ومن أذكار الصباح قراءة آية الكرسي: «اللَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ ما فِي السَّماوَاتِ وَما فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَما خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِما شاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَؤُودُهُ حِفْظُهُما وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ».

وينتقل بعد ذلك المسلم إلى قول «سبحان الله وبحمده» 100 مرة، وبعدها يقرأ سورتي الإخلاص والمعوذتين، 3 مرات لكل واحدة.

وبعد الانتهاء من أذكار الصباح قراءة يردد المسلم بعض الأدعية، لطلب الهداية والرزق والعافية، وذلك بالصيغة التي تناسبه ويفضلها، خاصة وأن الدعاء عبادة مستحبة، كما أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء.