مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024.. اعرف عدد ساعات الصوم

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية، بدء تجهيز المساجد لاستقبال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك واستعدادًا لبدء أيام التهجد، من خلال رفع الإجراءات الاحترازية في المساجد وتجهيز إمام لكل مسجد خاصة الجوامع الكبرى في الأحياء والمراكز والمدن، لذا فإن مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024، تأتي على رأس اهتمامات المواطنين في المحافظة.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024، متضمنة موعد أذان الفجر في تمام الساعة الرابعة و22 دقيقة صباحًا، فيما يحين موعد السحور في تمام الساعة الثانية ودقيقتين صباحًا، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة ودقيقتين صباحًا.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024

وكشفت هيئة المساحة موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024، إذ يحين في تمام الساعة الحادية عشر و57 دقيقة صباحًا.

موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024

وموعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024، يأتي في تمام الساعة الثالثة و27 دقيقة مساءً.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك، فإن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية، يحين في تمام الساعة السادسة و5 دقائق مساءً، فيما يأتي موعد صلاة العشاء في تمام الساعة السابعة و23 دقيقة مساءً.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الأحد 24-3-2024

وأعلنت هيئة المساحة المصرية عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم، بواقع 14 ساعة و3 دقائق.