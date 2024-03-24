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دراما المتحدة

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأحد 24-3-2024

كتب:

أحمد دياب
12:00 ص | الأحد 24 مارس 2024
مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الجزائر اليوم الأحد 24-3-2024

مواقيت الصلاة وموعد اذان الفجر في الجزائر اليوم الأحد 24-3-2024

يصوم المسلمون في الجزائر اليوم الأحد، الـ14 من شهر رمضان المعظم لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، في أجواء روحانية عالية، ويبحث كثيرون عن مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر في الجزائر اليوم الأحد 24-3-2024 من أجل تنظيم مواعيد السحور والإفطار وصلاة التراويح وغيرها.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم

مواقيت الصلاة في العاصمة الجزائر حيث يؤذن الفجر 05:12 وتشرق الشمس الساعة 06:46 ويؤذن الظهر الساعة 12:54 ويؤذن العصر الساعة 4:23 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 7:03 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:27 وبعدها تقام صلاة التراويح.

مواقيت الصلاة في الجزائر اليوم الأحد 24-3-2024

مواقيت الصلاة في وهران حيث يؤذن الفجر 05:28 وتشرق الشمس الساعة 07:01 ويؤذن الظهر الساعة 1:09 ويؤذن العصر الساعة 4:38 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 7:17 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:40 وبعدها تقام صلاة التراويح.

موعد اذان الفجر في الجزائر اليوم الأحد 24-3-2024

مواقيت الصلاة في عنابة حيث يؤذن الفجر 4:53 وتشرق الشمس الساعة 6:28 ويؤذن الظهر الساعة 12:35 ويؤذن العصر الساعة 4:04 مساءً ويؤذن المغرب الساعة 6:44 مساء وتؤذن العشاء الساعة 08:08 وبعدها تقام صلاة التراويح.

 

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