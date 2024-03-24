يستطيع جمهور مسلسل الدراما التاريخية الحشاششين مشاهدة إعادة الحلقة الجديدة من المسلسل أكثرة من مرة، بعد ما كشفت شبكة قنوات DMC عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 14، وهي الحلقة التي ينتظرها الجمهور بسبب الأحداث والمفاجآت التي تحملها في طياتها بعد ما شهدته أحداث الحلقة الماضية؛ لتبدأ المواجهة النارية بين حسن الصباح والسلطان السلجوقي الجديد بركياروق.

قبل أن يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 14، فهم يستطيعون مشاهدة الحلقة فور طرحها على منصة واتش آت الرقمية، حيث تبدأ في عرض الحلقة الجديدة الساعة 7:15 مساء من كل يوم، قبل موعد إذاعتها تلفزيونيا.

مسلسل الحشاشين الحلقة 14

موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 14

بينما يبدأ موعد إعادة مسلسل الحشاشين على قناة DMC الحلقة 14 التي تذاع الساعة 9:15 مساء، بعد ساعات من موعد عرضها حيث تعاد للمرة الأولى في الثانية إلا ربع من صباح اليوم التالي، كما تعاد في الرابعة والربع عصرا.

وتعرض قناة DMC مسلسل الحشاشين الحلقة 14 على شاشتها الساعة 11 مساء، وتعاد الحلقة للمرة الأولى الساعة السادسة والنصف صباح اليوم التالي، إضافة إلى إعادة ثانية الساعة الواحدة والنصف ظهرا.