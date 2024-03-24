أحداث مثيرة شهدتها الحلقة السابقة من مسلسل محارب، شوقت الجمهور إلى الاهتمام بهذا العمل الفني، لذا يتطلع عدد كبير إلى معرفة موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل محارب على قناة سي بي سي وسي بي سي دراما.

في الحلقة السابقة عاد محارب والذي يجسد دوره حسن الرداد مرة أخرى من بلدته في الصعيد قبل لحظات من وصول الشرطة للقبض عليه، وذلك بعد أن أدلى المحامي حسام عن مكانه.

موعد عرض الحلقة 14 من مسلسل محارب على قناة سي بي سي

مسلسل محارب دراما اجتماعية تدور أحداثه في 30 حلقة تعرض طوال شهر رمضان على قناتى سي بي سي وسي بي سي دراما، ويشارك في بطولته عددا كبيرا من نجوم السينما والدراما منهم أحمد زاهر- ماجد المصري- حسن الرداد- ناهد السباعي- نرمين الفقي- ملك أحمد زاهر- منة فضالي- تامر عبد المنعم- عابد عناني، غفران محمد - كريم العمري، نور محمود، سماء إبراهيم محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد، ومع موعد عرض الحلقة 13من مسلسل محارب على قناة CBC تتواصل الأحداث السريعة من أحداث العمل.

موعد عرض الحلقة الرابعة عشر من مسلسل محارب اليوم

- الحلقة الرابعة عشرة الساعة 9 مساءً.

- الحلقة الرابعة عشرة الساعة 3:45 مساءً.

- الحلقة الرابعة عشرة الساعة 5:15 صباحا.