مسلسل محارب الحلقة 13.. حسن الرداد يخطط لمواجهة أحمد زاهر

ما بين الهروب من أهله في الصعيد بسبب الثأر، والفرار من أسرته في القاهرة بسبب بطش رجل الأعمال، يعيش محارب «حسن الرداد» في حصار شديد، إذ اضطر إلى العمل في مسح سلالم العمارات من أجل الحصول على أموال تؤمن احتياجاته ضمن مسلسل محارب الحلقة 13.

حسن الرداد يخطط لأخد حقه

ويعيش «محارب» في خطر بسبب أنّ الشرطة تتبعه دومًا، لذا يفكر في طريقة لمواجهة عدوه، ويسأل نفسه «هتفضل هربان لحد إمتى؟»، ويجيب على نفسه بـ«الهروب مش هيحل المشكلة»، لذا يقرر السفر إلى القاهرة والبحث عن شقيقه والتخطيط لمواجه المحامي حسام الجيوشي «أحمد زاهر» الذي أوقعه في قضايا لا تنتهي في إطار مسلسل محارب الحلقة 13.

قصة مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، ويشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين إلى جانب النجم حسن الرداد، منهم أحمد زاهر وماجد المصري وناهد السباعي، وتدور قصته في إطار اجتماعي تشويقي حول الشاب محارب الذي تتغير حياته بعد وفاة والدته نتيجة دهس شاب لها، إذ يواجه بطش رجل أعمال كبير.