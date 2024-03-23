ملخص الحلقة 13 مسلسل محارب.. عزيز يمسح سلالم العمارات للحصول على أموال

أحداث مثيرة شهدها ملخص الحلقة 13 مسلسل محارب؛ حيث اكتشف المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر)، عن أنه لم يحصل على الهاتف المحمول الخاص برجل الأعمال محمود العزازي (ماجد المصري) بعد مقتله، وهو ما يضعه في مأزق كبير، لخوفه من الاطلاع على المحادثات والاتفاقات السابقة بينه وبين العزازي بشأن القضايا التي لفقها لمحارب حتى لا يطالب بحق والدته، ففي هذه الحالة سوف تنكشف أسراره ويحصل محارب على البراءة.

ملخص الحلقة 13 مسلسل محارب.. بيع هاتفين مسروقين

وخلال ملخص الحلقة 13 مسلسل محارب، توجه شخص مجهول لأحد محلات الهواتف المحمولة وباع هاتفين، عرف صاحب المحل أنهما مسروقين، واتضح أنهما يتبعان العزازي ومحاميه، من خلال صورة الخلفية، وأصبحت قضية العزازي حديث السوشيال ميديا.

إنجي تفكر في العودة لوالدها

وأثناء ملخص الحلقة 13 مسلسل محارب، وهروب محارب (حسن الرداد) في الصعيد يلتقي بشخص آخر هارب من السجن، وأصبح طريقهما واحد، وهو الهرب من السجن ومحاولة، والحصول على أموال تكفي تحركاتهم وطعامهم وشرابهم، لذا يقترح على محارب أن يتوجه إلى المركز ويمسح سلالم العمارات من أجل الحصول على أموال تكفيهما، فيضطر محارب إلى ذلك، ويفكر في مواجهة حسام لأن الهروب لا يحل القضية ويزيد من تعقيدها.

وتمكن إبراهيم شقيق محارب من الذهاب إلى منزلهما في القاهرة، عقب خروجه من السجن، لكنه عرف من أهل الحارة أن شقيقته تركت المنزل وعادت إلى أهلها بالصعيد، بينما تحاول إنجي (ناهد السباعي) السفر لوالدها المريض لكنها تعاني من أثار الصدمة النفسية.