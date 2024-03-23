مسلسل محارب الحلقة 13.. عزيز يكتشف الحملة الممنهجة ضده على السوشيال ميديا

شهد مسلسل محارب الحلقة 13 أحداثا مهمة؛ إذ تعاني إنجي (ناهد السباعي) من أثار الصدمة نفسية التي تعرضت لها في وقت سابق، عندما تعرضت لتشنجات أثناء النوم وأمسكت برقبة منال شقيقة محارب وكادت تقتلها، وعلى أثر ذلك جرى إحضار الطبيب للكشف عليها ومتابعة حالتها.

مسلسل محارب الحلقة 13.. حسن الرداد يحاول الهروب من الشرطة

وفي مسلسل محارب الحلقة 13، يحاول محارب (حسن الرداد) الهروب من الشرطة التي تتبعة، وأثناء هروبه في الصعيد يلتقى شخص آخر هارب من السجن، ويتعرف عليه ويحاول مساعدته بأن يقيم معه في الأرض التي يحرسها ويجلب له طعاما، وبالصدفة يري معه هاتف محول مشحون بباقة فيخبره أن القضية التي يهرب منها أصبحت تريند السوشيال ميديا وحديث الجميع، ومن خلال تصفح محارب منصات التواصل الاجتماعي من هاتف الشخص الهارب، يري صورا مفبركة له تظهره على أنه بلطجي.

المحامي حسام الجيوشي في ورطة

ومن هنا تظهر الحملة الممنهجة التي شنها فريق السوشيال ميديا بمجموعة شركات العزازي للنيل على محارب خصم العزازي، للحيلولة دون حصوله على حق والدته، التي دهسها رامي العزازي.

وعلى صعيد آخر من مسلسل محارب، يكتشف المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) أنه لم يحصل على الهاتف المحمول الخاص بمحمود العزازي بعد مقتله، وهو ما يضعه في مأزق كبير لخوفه من المحادثات والاتفاقات السابقة بينه وبين العزازي، بشأن القضايا التي لفقها لمحارب، حتى لا يطالب بحق والدته.