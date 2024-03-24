أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام نوة العوة (صور)

ضربت أمطار متوسطة إلى رعدية غزيرة عدة مناطق متفرقة بالإسكندرية، منذ قليل، وذلك في أول أمطار نوة العوة التي تضرب المدينة الساحلية لمدة 3 أيام، الأمر الذي تبعه إعلان حالة الطوارئ من قبل شركة الصرف الصحي للتعامل مع أي طارئ.

وبدأت أمطار النوة بطول كورنيش الإسكندرية من وسط المدينة إلى شرقها، وهو الأمر الذي يحد من فرص الإفطار على الكورنيش خلال اليوم الرابع عشر من أيام شهر رمضان المبارك.

أمطار الإسكندرية اليوم

وقال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن رجال الصرف الصحي رصدوا سقوط أمطار في نطاق غرب ووسط وشرق المدينة بالتحديد أحياء الجمرك ووسط وغرب وشرق والمنتزه أول والمنتزه ثان.

تحذير من شدة أمطار الإسكندرية ليلا

وأضاف نافع لـ«الوطن»، أنه وفقا لما رصدته هيئة الأرصاد الجوية، فإن الوضع الآن يشهد تكاثر للسحب المنخفضة والركامية يصاحبها سقوط أمطار متفرقة، ومن المتوقع أن تزيد كميات الأمطار مع تقدم ساعات النهار وخلال فترات الليل.

طوارئ في الإسكندرية بسبب نوة العوة

وأكد أنه تم رفع درجة الاستعداد بالشركة استعدادا لهطول الأمطار، وهو ما تبعه توقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار، مع انتشار السيارات والبدالات واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا.