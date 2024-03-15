طقس الإسكندرية.. أمطار متفاوتة الشدة تضرب عروس البحر المتوسط لمدة 5 أيام

يشهد طقس الإسكندرية اضطرابًا في الأحوال الجوية خلال الأيام القليلة المقبلة بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، إذ تتعرض لأمطار متفاوتة الشدة لمدة 5 أيام، فضلًا عن نشاط حركة الرياح وذلك قُبيل أيام من نوّة الشمس الكبرى، وسط تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع بارتفاع درجات الحرارة النسبي، إذ إنّها ستعاود الانخفاض مجددًا.

وبحسب جدول النوات 2024، فإنّ طقس الإسكندرية خلال شهر رمضان يشهد تقلبات الجوية شديدة، إثر تعرضه لـ 3 نوّات خلال شهر الصوم، آخرها نوة العوّة والمعروفة بنوة العجوز.

طقس الإسكندرية غدا

وتكشف الأرصاد الجوية في بيان لها، إنّ طقس الإسكندرية غدا السبت، يشهد أجواء مائلة للدفء خلال النهار، تتحول إلى باردة في الليل والصباح الباكر، فضلًا عن كثافة الشبورة المائية على أغلب الطرق المؤدية من وإلى المحافظة الساحلية خلال الصباح الباكر.

ومن المتوقع أن تشهد حالة الطقس في الإسكندرية غدا السبت، سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 12.

الطقس في الإسكندرية 14 يوم

وتشير توقعات حالة الطقس في الإسكندرية 14 يوم، إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع نشاط حركة الرياح لمدة 4 أيام، وهو نفس توقعات طقس مطروح، وطقس البحيرة، إذ تتضمن مواعيد سقوط الأمطار في الإسكندرية والمحافظات الساحلية الآتي:

- الأحد.. سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تصل لـ 40% على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- الإثنين.. سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث تصل لـ 40 على فترات متقطغة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح التي تزيد الإحساس بالبرودة، فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 11.

- الثلاثاء.. سقوط أمطار تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط حركة الرياح والتي تزيد الإحساس بالبرودة فيما تسجل درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الأربعاء.. سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على فترات متقطعة، وتسجل درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

جدول نوات الإسكندرية 2024

ووفقًا لجدول نوات الإسكندرية 2024، فإنّ عروس البحر الأبيض المتوسط تشهد 3 نوات خلال شهر رمضان المبارك وتتضمن: