طقس الإسكندرية في أسبوع.. انخفاض درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار

يشهد طقس الإسكندرية الأسبوع المقبل بدءاً من غد السبت حتى الخميس المقبل، عودة الأجواء الباردة مرة أخرى مع تحذير من يوم محدد يشهد سقوط أمطار مجددا، على أن تختفي الأمطار بعدها لتعود الأجواء مميزة مع شهر رمضان المبارك.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل طقس الإسكندرية خلال الأسبوع المقبل بحسب ما أعلنته غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، وذلك ليدرك المواطنين طبيعة الطقس في تلك الأيام من أجل ارتداء الملابس المناسبة.

انخفاض درجات الحرارة لمدة 3 أيام

تنخفض درجات الحرارة من يوم السبت إلى الاثنين المقبل ما يعني أنها أجواء باردة لمنتصف الأسبوع مع اعتدال نسبي بعد ذلك.

أمطار مع طقس الإسكندرية الأحد

ويشهد طقس الإسكندرية الأحد 24 مارس، درجات حرارة 19 للعظمى و13 الصغرى، مع توقعات بسقوط أمطار بنسبة 40% وهو اليوم الوحيد الممطر هذا الأسبوع.

اعتدال طقس الإسكندرية

وتتغير الأجواء مع طقس الإسكندرية أيام الاثنين الثلاثاء والأربعاء المقبلين، حيث تختفي فرص الأمطار مع نشاط رياح بسرعة 36 کيلومترا في الساعة، مع درجات حرارة معتدلة نسبيا، حيث يسجل الاثنين 24 مارس درجات حرارة 20 العظمى و12 الصغرى، الثلاثاء العظمى 25 و14 الصغرى، بينما درجات الحرارة في الإسكندرية الأربعاء تتمثل في 27 العظمى و15 الصغرى.