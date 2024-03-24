«الهجرة»: توفير أراض ووحدات سكنية متميزة بتخفيض 25% للدفع بالدولار

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءًا تفاعليًا، مع رموز وأبناء الجالية المصرية في كل من اليابان و كوريا الجنوبية، وذلك بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، ومحمد أبو بكر، سفير مصر في اليابان، وخالد عبد الرحمن، سفير مصر في كوريا الجنوبية، ودعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الهجرة، وكريم حسن المستشار الإعلامي لوزارة الهجرة، وعدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

وعبر «فيديوكونفرانس» هنأت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أبناء الجاليتين بمناسبة شهر رمضان، والذي حل هذا العام بالتوازي مع الصوم الكبير، في سيمفونية دينية وطنية يحتفي المصريون بها بكل محبة وتسامح، كما هي عادة أبناء الوطن منذ فجر التاريخ.

وأكدت جندي أن وزارة الهجرة حريصة على الاستماع إلى مقترحاتهم وأفكارهم الثرية، إذ استعرضت المحفزات التي قدمتها وزارة الهجرة حتى الآن بالتعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ومن بينها مبادرة سيارات المصريين بالخارج، والتي جرى مدها حتى 28 أبريل 2024.

وأشارت إلى أنه جرى تذليل عدد من المشكلات والتحديات التي كان يعاني منها المصريون بالخارج، إذ طلبت من الراغبين في المشاركة في مبادرة سيارات المصريين بالخارج ولا يستطيعون بسبب حظر التحويل النقدي لغير الأقارب من هذه الدول، أن يسارعوا بالتسجيل على التطبيق قبل نهاية المبادرة، حتى يتم حل هذه الإشكالية.

كما أشارت إلى الوصول إلى حل والسماح للجاليات في الدول التي لا تسمح للمصريين بفتح حسابات، وتحويل مرتباتهم مباشرة بالعملة الصعبة إلى مصر، بربط الوديعة من الحساب الذي يتم تحويل المرتب عليه في مصر، بعد الحصول على ورقة موثقة من السفارة بذلك، وكذلك إمكانية شراء السيارات من المناطق الاقتصادية الحرة في مصر أو من أي دولة أخرى، طالما كانت عجلة قيادة السيارة المشتراة على اليسار، مع تذليل كل العقبات التي تواجه الراغبين في الاشتراك في هذه المبادرة، وذلك عبر تطبيق سيارات المصريين بالخارج، عبر الرابط: أندرويد:‏ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mcit.eca

أيفون:‏ https://apps.apple.com/us/app/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC/id6444364022

تناولت، في الحديث عن المحفزات المقدمة أيضا، وهي توفير أراض ووحدات سكنية متميزة بتخفيض 25% للدفع بالدولار بالتعاون مع وزارة الإسكان، وتخفيضات تذاكر الطيران حتى 33% للزوجة، و2 من الأبناء حتى سن 15 سنة، على مدار نحو 216 يوما في العام، وكذلك مبادرة التسوية التجنيدية، والتي يجرى فتح باب التسجيل فيها اعتبارًا من أول مايو 2024 ولمدة شهرين.

وتابعت: «يجرى استقبال كل الطلبات على الموقع للمصريين بالخارج ممن حل عليهم الدور في سن التجنيد اعتبارًا من سن 18 عامًا، من تاريخ التسجيل على الموقع وحتى سن 30 عامًا، وكذا ممن تجاوزوا سن 30 عامًا لتسوية موقفهم التجنيدي طبقًا للموقف»، والتسجيل عبر الرابط التالي: https://www.tagneedinit.gov.eg.