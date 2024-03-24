شهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي الذي يقدمه الفنان أمير كرارة عبر شاشة قناة on يوميًا في تمام الساعة 9 مساءا الكثير من الأحداث والتطورات الخاصة بشخصية دكتور ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. أحمد رزق يهدد أمير كرارة بابنته

ومع نهاية الحلقة 12؛ خطف فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق «حبيبة» ابنة دكتور ياسين من الحضانة، ومع الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي ذهبت والدتها إلى ياسين تستنجد به وبالفعل اتصل بفاروق، لكن الأخير هدده.

وقال فاروق لـ دكتور ياسين إنَّه يمكنه إحضاره متى أراد، وأن خطف ابنته مجرد إنذار وأنَّه قادر على إرسال والدتها للمنزل لأخذها.

يُذكر أنَّ مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل وصفاء الطوخي وسيد رجب ومحمد لطفي وعدد آخر من الفنانين.