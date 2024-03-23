مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. شقيقة أمير كرارة تعمل خادمة

كثير من الأحداث شهدتها الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي جرى عرضها مساء أمس، عبر شاشة قناة on، في تمام الساعة التاسعة مساء، والتي يقدم خلاله الفنان أمير كرارة شخصية دكتور ياسين الرفاعي .

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. رحاب الجمل تعمل خادمة

وخلال أحداث الحلقة 13من مسلسل بيت الرفاعي تطورت الأحداث بسؤال جملات التى تقدم شخصيتها الفنانة رحاب الجمل، لحارس المقابر عن عمل تجلب من خلاله أموال، وبالفعل ساعدها في إيجاد عمل وهو خادمة في أحد المنازل.

وبالفعل وافقت جملات مضطرة على هذا العمل، وذهبت الى المنزل، لكنها مع أول يوم حدثت بينها وبين صاحبة المنزل مشكلة، وطردتها من العمل، وظلت تسير في الشوارع تبحث عن مكان آخر تعمل به.

أمير كرارة يبحث عن شقيقته

على الجانب الآخر، ظل شقيقها دكتور ياسين يبحث عن شقيقته في كل مكان، حتى عرف بعملها خادمة في أحد المنازل، فحزن بشدة وذهب إلى هذا المنزل يبحث عنها، لكن أخبرته السيدة أنها طردتها.