رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. براءة شقيق أمير كرارة وخروجه من السجن

كتب:

بسمة شطا
09:15 م | السبت 23 مارس 2024
مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل بيت الرفاعي

تطورت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 بمشهد إخبار فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق لزوجته داليا التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري بخبر زواجه من ابنه عمه رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13

وحاول فاروق خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 أن يقنعها أنه يفعل هذا الأمر لينتقم من ابن عمه دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة ولكنها لم تقتنع فأخبرها بأنه اتخذ قراره.

وتوالت الأحداث بوصول محامي العائلة إلى فاروق ليخبره بأن ابن عمه الضابط يحيي الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل قد حصل على براءة من القضية لعدم كفاية الأدلة وخرج من السجن.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل وسيد رجب ومحمد لطفى وصفاء الطوخي وأحمد فؤاد سليم ورحاب الجمل وملك قورة وتامر نبيل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي واخراج أحمد نادر جلال.

 

اقرأ المزيد:

مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي على قناة on في رمضان 2024 الحلقة 13

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 على قناة on اليوم السبت

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 12.. ملك قورة تستسلم وتعود لأحمد رزق

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. هل يهدد أحمد رزق أمير كرارة بعد اختطاف ابنته؟
بقلم بسمة شطا