مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. براءة شقيق أمير كرارة وخروجه من السجن

تطورت أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 بمشهد إخبار فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق لزوجته داليا التي تجسد شخصيتها الفنانة دنيا المصري بخبر زواجه من ابنه عمه رقية التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13

وحاول فاروق خلال أحداث مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13 أن يقنعها أنه يفعل هذا الأمر لينتقم من ابن عمه دكتور ياسين الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة ولكنها لم تقتنع فأخبرها بأنه اتخذ قراره.

وتوالت الأحداث بوصول محامي العائلة إلى فاروق ليخبره بأن ابن عمه الضابط يحيي الذي يجسد شخصيته الفنان تامر نبيل قد حصل على براءة من القضية لعدم كفاية الأدلة وخرج من السجن.

يذكر أن مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق وميرنا جميل وسيد رجب ومحمد لطفى وصفاء الطوخي وأحمد فؤاد سليم ورحاب الجمل وملك قورة وتامر نبيل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي واخراج أحمد نادر جلال.