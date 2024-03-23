ملخص الحلقة 13 مسلسل بيت الرفاعي.. أحمد رزق يورط ملك قورة في الزواج

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في السباق الرمضاني، ويقدم من خلاله شخصية دكتور ياسين الرفاعي، الذي يتورط في عدة أزمات منذ الحلقة الأولى.

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. أحمد رزق يعبر عن حبه لابنة عمه

وشهدت أحداث الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي، مفاجأة، تتمثل في ظهور حب فاروق، الذي يجسد شخصيتة الفنان أحمد رزق، لرقية ابنة عمه، التي تجسد شخصيتها الفنانة ملك قورة، ومن خلال الفلاش باك اتضح أن فاروق كان قد تقدم لخطبتها من أبيها الحاج محمود الرفاعي، لكنه رفضه وطلب منه أن ينسي الموضوع تماما.

لكن بسبب حب فاروق لرقية ذهب إليها واختلق كذبة؛ إذ قال لها إنه كان قد طلبها للزواج من أبيها، وهو وافق قبل وفاته بيومين ولولا ما فعله دكتور ياسين شقيقها كانا قد تزوجا، لكنها أخبرته أنه متزوج فلا يجوز هذا الأمر، فأخبرها بأنها حب عمره، وضغط عليها بفكرة إقامتها في منزله بدون مبرر، فطلبت منه أن تأخذ وقتها، فظل يظغط عليها لكنها لم تعطه جوابا حاسما.