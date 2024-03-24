وزيرة الهجرة: تخصيص حزم من برامج التأمينات والمعاشات للمصريين بالخارج

استعرضت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، خلال لقاء تفاعلي عبر الـ«فيديو كونفرانس» ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، الجهود المبذولة لإنشاء الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج التي يديرها المصريون بالخارج بأنفسهم دون تدخل من الدولة.

وأوضحت أنَّه جرى تسمية مجلس إدارة الشركة والمجموعة المؤسسة، بجانب الاتفاق مع مكاتب الاستشارات المالية والقانونية، بعد تسجيل الشركة في الهيئة العامة للاستثمار، بجانب إتاحة الفرصة لمختلف فئات المصريين بالخارج للاكتتاب وشراء الأسهم في الشركة الواعدة.

تعزيز المسارات البديلة لتحويلات للمصريين بالخارج

وفيما يتعلق بتعزيز المسارات البديلة لتحويلات للمصريين بالخارج، لفائدة المصريين ودعم الاقتصاد الوطني في نفس الوقت، لفتت وزيرة الهجرة إلى طرح شهادات الادخار البنكية بالدولار بعوائد مرتفعة تصل إلى 7 و9 %؜، ووثيقة «معاش بكرة بالدولار»، والتي صدرت بالتعاون بين وزارة الهجرة والهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر لتأمينات الحياة، إذ يبدأ بيع الوثيقة للأشخاص من سن 18عاما وحتى 59 عاما، ويبلغ الحد الأدنى لقسط التأمين الوحيد 500 دولار أمريكي، والحد الأقصى 10 آلاف دولار لكل وثيقة خلال العام، ويمكن الاشتراك فيها عبر هذا الرابط:

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جار إنشاء صندوق طوارئ للمصريين بالخارج

وأشارت السفيرة سها جندي إلى حرص الوزارة على تخصيص حزم من برامج التأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع هيئة التأمينات والمعاشات، والتي يمكن للمصريين بالخارج المشاركة فيها والاستفادة من مزاياها بما في ذلك العمالة غير المنتظمة من المصريين بالخارج، مشيرة إلى أنَّه جار العمل على إنشاء صندوق للطوارئ بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتبني استراتيجية تكافلية لخدمة المصريين بالخارج أثناء الأزمات في الخارج.