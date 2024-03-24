مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 13.. ميرنا جميل تخطط لدخول منزل أحمد رزق

توالت أحداث الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي بمحاولة دكتور ياسين الرفاعي الذي يجسد شخصيته الفنان أمير كرارة لأخذ حقه والدخول إلى منزل فاروق الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد رزق.

ميرنا جميل تتسلل إلى داخل منزل أحمد رزق

وخلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل بيت الرفاعي تمّ الكشف عن مساعدة سامية حلويات التي تجسد شخصيتها الفنانة ميرنا جميل للدكتور ياسين، من خلال ذهابها للعمل في الكوافير الذي تذهب إليه داليا زوجة فاروق والتي تجسد شخصيتها الفنان دنيا المصري.

سامية حلويات جاسوسة ياسين

ومن ناحية أخرى، نجحت سامية حلويات في هذا الأمر وعملت في الكوافير وحاولت التعرف على داليا، ونجحت في ذلك بالفعل، وأقنعتها أن هذا هو آخر يوم لها في العمل وبذلك نجحت في إقناع داليا بأن تذهب إليها في المنزل وبذلك تكون نجحت في دخول منزل أحمد رزق.