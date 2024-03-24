«معلومات الوزراء»: نمو سوق خدمات الأعمال العالمية إلى تريليون دولار في 2032

كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن معدل نمو سوق خدمات الأعمال العالمية على أساس سنوي مركب من الفترة 2023 حتى 2032 بلغ 21%، مشيرا إلى أن قيمة السوق وصلت إلى 203.7 مليارات دولار في 2023، وستصل إلى 13.8 تريليون دولار بحلول 2032.

معدل نمو سوق خدمات الأعمال العالمية

وأشار المركز عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إلى أن معدل نمو سوق خدمات الأعمال العالمية على أساس سنوي مركب خلال الفترة من 2023- 2032 جاء كالتالي:

- 203.7 مليارات دولار قيمة السوق في 2023.

- سيصل إلى 13.8 تريليون دولار بحلول 2032

- قطاع خدمات الأعمال يمثل أربعة من الصناعات العشرين الأسرع نموا.

اتجاهات خدمات الأعمال

- تحول الرقمي

- التقدم التكنولوجي

- الأمن السيبراني

- حلول الأعمال المخصصة والاستعانة بمصادر خارجية.

- القطاع يشهد زيادة في الطلب على المهارات المتخصصة مثل الخدمات الاستشارية الإدارية والعلمية والتقنية.

عوامل نمو السوق

- العمل عن بعد.

- الاستدامة.

- التغييرات التنظيمية.

- مرونة سلاسل التوريد.

- تحليلات البيانات وتكامل الذكاء الاصطناعي.