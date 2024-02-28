رئيس جامعة بنها: تمويل 32 مشروعا في مجال الأمن السيبراني بـ2 مليون جنيه

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، نتيجة دعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد العليا، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار دعم الوزارة للمشروعات الطلابية المميزة ذات التكنولوجيات الجديدة، وخدمة الصناعات المصرية وربط مخرجات البحث العلمي بالسوق المصرية واحتياجاتها.

مجال الأمن السيبراني

وأعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، قبول 10 مجموعات في 8 مجالات في إطار المشروعات المُجمعة، وقد فازت جامعة بنها في مجال الأمن السيبراني بـ32 مشروعًا يستفيد منها 188 طالبًا بمبلغ مليونين و400 ألف جنيه.

9 مشروعات تخرج لطلاب جامعة بنها

وأضاف أنّ 9 مشروعات تخرج لطلاب جامعة بنها فازت بتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، يستفيد منه 55 طالبًا بإجمالي مبلغ 458,829 جنيهًا، ووجه التهنئة للطلاب، متمنيًا لهم المزيد من التقدم