انطلاق امتحانات شهر مارس 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي

انطلقت اليوم الأحد 24 مارس 2024، امتحانات شهر مارس للصفين الأول والثاني الثانوي في محافظة الجيزة، ومن المقرر أن يستمر حتى الاثنين 8 أبريل 2024، وتشمل جميع المواد التي درسها الطلاب خلال شهر مارس الجاري.

امتحانات شهر مارس 2024

وأكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي يؤدون اليوم امتحان مادة التربية الدينية، مشيرة إلى أن الامتحان تعقد في جزء من الحصة، ماعدا الحصتين الأولى والأخيرة.

وأضافت مديرية التعليم بالجيزة أنه يجرى وضع امتحانات شهر مارس 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي من خلال موجه المادة بالإدارة، وفقا لمواصفات الورقة الامتحانية التي جرى تدريسها ضمن منهج شهر مارس.

جدول امتحان الصف الأول الثانوي

- يوم الأحد 24 مارس 2024: امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الاثنين 25 مارس 2024: امتحان مادتي الكمبيوتر والتربية المهنية.

- يوم الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية.

- يوم الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة الكيمياء.

- يوم الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

- يوم الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة الفلسفة.

- يوم الأثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة لغة أجنبية ثانية.

- يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة الفيزياء.

- يوم الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة التاريخ.

- يوم الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة الاحياء.

- يوم الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة الرياضيات.

- يوم الأثنين 8 أبريل 2024: امتحان مادة الجغرافيا.

جدول امتحان الصف الثاني الثانوي

- يوم الأحد 24 مارس 2024: امتحان مادة التربية الدينية للشعبتين العلمية والأدبية.

- يوم الاثنين 25 مارس 2024: امتحان مادة المواطنة الشعبتين العلمية والأدبية.

- يوم الثلاثاء 26 مارس 2024: امتحان مادة الكمبيوتر.

- يوم الأربعاء 27 مارس 2024: امتحان مادة تربية مهنية للشعبتين.

- يوم الخميس 28 مارس 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي للشعبتين .

- يوم الأحد 31 مارس 2024: امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين.

- يوم الاثنين 1 أبريل 2024: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 2 أبريل 2024: امتحان مادة جبر وحساب المثلثات للشعبتين والأدبية.

- يوم الأربعاء 3 أبريل 2024: امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- يوم الخميس 4 أبريل 2024: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين.

- يوم الأحد 7 أبريل 2024: امتحان مادة التطبيقيات الرياضية للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا الشعبة الأدبية.

- يوم الاثنين 8 أبريل 2024: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية وامتحان علم النفس والاجتماع الشعبة الأدبية.