حددت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات جداول امتحانات شهر مارس 2024 للمرحلة الابتدائية في 15 محافظة، والذي من المقرر له أن يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر مارس.

جداول امتحانات شهر مارس 2024 في 15 محافظة

وجاء جداول امتحانات شهر مارس 2024 في 15 محافظة كالآتي:

- محافظة أسوان

الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي بأسوان:

- الاثنين 25 مارس: اللغة العربية «الحصة الثالثة» - ICT «الحصة الرابعة»

- الثلاثاء 26 مارس: العلوم «الحصة الثالثة» - المهارات المهنية «الحصة الرابعة»

- الأربعاء 27 مارس: الدراسات الاجتماعية «الحصة الثالثة» - اللغة الإنجليزية «الحصة الرابعة»

- الخميس 28 مارس: الرياضيات «الحصة الثالثة» - التربية الدينية «الحصة الرابعة»

- محافظة الإسكندرية الأحد 31 مارس اللغة العربية والتربية الدينية

- الاثنين 1 أبريل الرياضيات

- الثلاثاء الدراسات الاجتماعية

- الاربعاء اللغة الإنجليزية

- الخميس العلوم

- الأحد المهارات المهنية وICT

- محافظة القاهرة في القاهرة الجديدة

- الاحد 31 مهارات مهنية الحصة الثانية تكنولوجيا المعلومات الحصة الثالثة تربية دينية الحصة الخامسة،

- الاثنين لغة عربية ومستوى لغة إنجليزية الحصة الثانية والثالثة

- الثلاثاء علوم ودراسات اجتماعية

- الأربعاء لغة إنجليزية ورياضية

- محافظة البحر الأحمر للصف الأول والثاني الإعدادي

- الثلاثاء 26 اللغة العربية

- الأربعاء 27 التربية فنية

- الخميس رياضيات

- الأحد 31 تربية دينية

- الاثنين 1 دراسات اجتماعية

- الثلاثاء كمبيوتر وتكنولوجيا معلومات

- الأربعاء 3 إبريل إنجليزي

- الخميس علوم

- محافظة المنيا جاء الجدول كالآتي:

- الأثنين 25 مارس: امتحان العلوم – تكنولوجيا المعلومات

- الثلاثاء 26 مارس: امتحان اللغة العربية – امتحان المهارات المهنية

- الأربعاء 27 مارس: امتحان الرياضيات – امتحان اللغة الإنجليزية

- الخميس 28 مارس: امتحان الدراسات الاجتماعية – امتحان التربية الدينية

- محافظة الجيزة

- الأحد 31 مارس: امتحان مادة اللغة العربية للشعبتين.

- الأثنين 1 أبريل: امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 2 أبريل: امتحان مادة جبر وحساب المثلثات للشعبتين والأدبية.

- الأربعاء 3 أبريل: امتحان مادة الفيزياء الشعبة العلمية وامتحان مادة التاريخ للشعبة الأدبية.

- الخميس 4 أبريل: امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية للشعبتين.

- الأحد 7 أبريل: امتحان مادة التطبيقيات الرياضية للشعبة العلمية ومادة الجغرافيا الشعبة الأدبية.

- الأثنين 8 أبريل: امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية وامتحان علم النفس والاجتماع الشعبة الأدبية

- محافظة سوهاج:

- الأحد 24 مارس 2024: اللغة العربية من 9 إلى 10، والكيمياء من 10 إلى 11.

- الثلاثاء 26 مارس 2024: اللغة الأجنبية الاولى من 9 إلى 10، والتاريخ من 10 إلى 11.

- الخميس 28 مارس 2024: الفيزياء من 9 إلى 10، والفلسفة من 10 إلى 11.

- الثلاثاء 2 أبريل: الأحياء من 9 إلى 10، والجغرافيا من 10 إلى 11.

- الخميس 4 أبريل: الرياضيات من 9 إلى 10، واللغة الأجنبية الثانية من 10 إلى 11.

- محافظة أسيوط

- الاثنين 25 مارس: مادة اللغة الدراسات الاجتماعية و مادة العلوم

- الثلاثاء 26 مارس: مادة اللغة العربية ومادة التربية الدينية.

- الأربعاء 27 مارس: مادة اللغة الإنجليزية، و مادة المهارات المهنية.

- الخميس 28 مارس:مادة الرياضيات ومادة تكنولوجيا المعلومات.

- محافظة دمياط:

الأحد 24 مارس: امتحان اللغة العربية – امتحان التربية الإسلامية

الثلاثاء 26 مارس:امتحان اللغة الإنجليزية – التربية الفنية

الخميس 28 مارس: امتحان الرياضيات

الأثنين 1 إبريل: امتحان الدراسات

الأربعاء 2 إبريل: امتحان العلوم – الحاسب الآلي

- محافظة المنوفية

- الأحد 31 مارس:اللغة العربية / التربية الدينية

- الاثنين 1 أبريل العلوم / التربية الفنية

- الثلاثاء 2 أبريل:الدراسات الاجتماعية والحاسب الآلي

- الأربعاء 3 أبريل: اللغة الإنجليزية

- الخميس 4 أبريل الرياضيات

- محافظة الدقهلية

وفي محافظة الإسماعيلية: تؤدي كل مدرسة الامتحانات في الحصص وفقا ويتم عمل جدول خاص بكل مدرسة منفصلة

- وفي محافظة الغربية وكفر الشيخ: يتم عقد الامتحانات كل مدرسة منفصلة عن الأخرى ويحدد الجدول كل مدرسة

- محافظة الأقصر ومحافظة مطروح: لا يوجد جدول محدد ولكن يعتمد على تحديد كل مدرسة لأيام في نهاية شهر مارس