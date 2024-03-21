«تعليم القاهرة» تحدد موعد امتحانات شهر مارس 2024 لصفوف النقل

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، موعد امتحانات شهر مارس 2024 بالقاهرة لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي، للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

موعد امتحانات شهر مارس 2024 بالقاهرة

وقررت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تعقد امتحانات شهر مارس 2024 بالقاهرة بداية من يوم الثلاثاء القادم الموافق 26 مارس، على أن يتمّ عقدها في الأجزاء التي تم تدريسها خلال شهر مارس الحالي .

ضوابط عقد امتحانات مارس 2024

ترصد «الوطن» خلال السطور التالية ضوابط عقد امتحانات شهر مارس 2024 لصفوف النقل:-

- تعقد الامتحانات خلال اليوم الدراسي ولن تخل باليوم الدراسي والمناهج الدراسية.

- تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء الامتحانات.

- تحدد المدرسة ترتيب حصة الامتحان من حصص اليوم الدراسي بما يتناسب مع ظروفها.

- المدرسة مسئول عن الامتحان تحت أشراف التوجيه المختص .

- الامتحان يقيس نواتج التعلم للطلاب خلال هذه الفترة الزمنية.

- تفعيل درجات المواظبة والحضور .

- تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بالغياب من المدرسة والانذارات والفصل .

-أسئلة الاختبارات قصيرة اختيارية ومقالية.

- تعقد الاختبارات خلال اليوم الدراسي أثناء الحصة تكون مدة التقييم حصة دراسية (45 دقيقة).