تفاصيل امتحانات شهر مارس 2024 لصفوف النقل.. يبدأ قبل عيد الفطر

أعلنت المديريات التعليمية، تفاصيل امتحان شهر مارس 2024 لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، حيث تُعقد الامتحانات بنهاية مارس 2024 وبداية الأسبوع الأول من أبريل المقبل قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

امتحانات شهر مارس 2024 لصفوف النقل

وأكدت المديريات التعليمية، أنّ امتحانات شهر مارس 2024 تعقد خلال اليوم الدراسي، ويعد اليوم يوما دراسيا، ويكون الامتحان في الفترة الثانية من اليوم بما لا يخل بانتظام الدراسة، ويكون الامتحان جزء من الحصة الدراسية، ويكون موجه المادة هو المسؤول عن وضع أسئلة الامتحان .

وأوضحت المديريات التعليمية، أنّ أسئلة امتحانات شهر مارس 2024 قصيرة اختيارية ومقالية، ويحظر غياب طلاب النقل في المدارس عن الاختبارات الشهرية ويكون الامتحان في كل ما درسه الطالب خلال شهر مارس.

وأشارت المديريات، إلى أنّ امتحانات الشهر غير موحدة وتعقد تحت إشراف التوجيه المختص ويكون معلم المادة هو المسؤول عن عقد الامتحان، موضحا أنّه يجري التعبير عن تقييم المتعلم بالصفوف الرابع والخامس والسادس في صورة 4 ألوان ليتعرف المتعلم عن مدى اكتسابه للمعارف والمهارات وعن تطور أدائه.