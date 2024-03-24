موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 على قناة on اليوم

أثارت الحلقة السابقة من مسلسل بيت الرفاعي بطولة الفنان أمير كرارة، حماس الجمهور وشوقه لمتابعة الحلقات المقبلة، وخاصة الحلقة 14 من المسلسل، الذي يعرض اليوم الأحد 24 مارس 2024، على قناة on.

موعد عرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14

يعرض مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14 على قناة on اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء، وسيكون هناك موعدين للإعادة، الموعد الأول في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد منتصف الليل، والثانية في تمام الساعة العاشرة في صباح اليوم التالي.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي.. يعرض على قناة on

مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين بينهم أمير كرارة، وأحمد رزق، وسيد رجب، ومحمد لطفي، وصفاء الطوخي، وأحمد فؤاد سليم، وميرنا جميل، وتامر نبيل، ورحاب الجمل، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.