أعلنت قناة on موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 14، التي ستشهد الكثير من الأحداث الخاصة بدكتور ياسين الرفاعي والذي يقدمه الفنان أمير كرارة في السباق الرمضاني، في ظل تهديد أحمد رزق له.

موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 14

ويكون موعد إعادة مسلسل بيت الرفاعي على قناة on الحلقة 14 في تمام الساعة 1.30 بعد منتصف الليل، وسيكون هناك موعد آخر للإعادة في تمام الساعة 9.45 صباح اليوم التالي.

هل ينجح الدكتور ياسين في إثبات براءته من جريمة قتل محمود الرفاعي؟

يُشار إلى أنَّ مسلسل بيت الرفاعي شهد جريمة قتل الحاج محمود الرفاعي في الحلقة الأولى والذي جسد شخصيته الفنان أحمد فؤاد سليم، وتورط فيها دكتور ياسين الرفاعي، وتمّ إلقاء القبض عليه ولكنه تمكّن من الهرب ليحاول إثبات براءته.

مسلسل بيت الرفاعي يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أمير كرارة وأحمد رزق ومحمد لطفي وسيد رجب وميرنا جميل ورحاب الجمل وملك قورة وتامر نبيل وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف بيتر ميمي وإخراج أحمد نادر جلال.