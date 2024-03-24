إطلاق تطبيق هاتفي للمصريين في الخارج لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أوضحت سها جندي وزيرة الدولة للهجرة، وشؤون المصريين في الخارج، أنّ المصريين في الخارج حريصون على نقل ما يكتسبونه من خبرات إلى أرض الوطن، وهذا ما شاهدناه أثناء فعاليات مؤتمر المصريين في الخارج، من حرص على المشاركة في بناء الجمهورية الجديدة؛ ليكونوا جزءًا من التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.

انطلاق تطبيق إلكتروني قريبًا

وأكدت وزيرة الهجرة، خلال لقاءً تفاعليًا عبر «فيديو كونفرانس» ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، أنّ كل هذه المحفزات وغيرها الكثير، ستكون متاحة عبر التطبيق الهاتفي الإلكتروني الخاص في المصريين بالخارج، والذي من المقرر أن ينطلق قريبا.

- طرح مختلف الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج من خلاله.

- تخصيص قسم في التطبيق لإتاحة السلع والمنتجات التي يرغب المصريون في الخارج في شرائها، من سلع ومنتجات يدوية وتراثية.

- تخصيص أيقونات للتبادل البحثي وتبادل الخبرات ضمن جهود الوزارة لإدماج المصريين بالخارج في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- يضم منصة طلب الإعارات وفتح الإجازات بالتعاون مع وزارة الاتصالات والعدل.

تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات

وناقش أبناء الجاليتين المصريتين في كوريا الجنوبية واليابان عددًا من المقترحات حول تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والبلدين خاصة في مجال صناعة السيارات، حيث رحبت وزيرة الهجرة بفتح قنوات تواصل رسمية مع الوزارات والمؤسسات المعنية، لبحث سبل تطبيق هذه المقترحات.

كما أشار عدد من أبناء الجالية إلى المشروعات التعليمية التي يعملون عليها في دولتي كوريا الجنوبية واليابان، مؤكدين حرصهم على تعزيز الهوية الوطنية بين أبناء المصريين بالخارج، حيث عرضوا التعاون بصدد المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

ووعدت وزيرة الهجرة بالتواصل مع وزير الطيران، للنظر في توفير رحلات مباشرة من القاهرة إلى سول واستدامة تلك التي تنطلق من طوكيو، أو أن يكون الخط نفسه يمر على المدينتين لما له من أهمية لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري، وتوفير رحلات شارتر من سول إلى طوكيو، ومنها إلى القاهرة، لتعزيز السياحة التي كانت من اعلي المصادر لمصر.