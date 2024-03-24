«سلامة الغذاء»: تصدير 235 ألف طن خضراوات وفاكهة لـ1700 شركة خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ12 لعام 2024، عن الفترة من 16 – 22 مارس، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة.

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الثالث من مارس، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، واستوفت 5 منشآت لاشتراطات التسجيل، 3 منشآت لاشتراطات التأهيل، 1 منشأة لاشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي نفذتها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 57 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما تم اعتماد 5 منشآت أخرى وجاري إدراج 2 منشأة بالقائمة المعتمدة، وأصدرت الإدارة 3272 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ1656 شركة مصدرة.

وفي 17 مارس شاركت الهيئة بحضور المؤتمر المصري الإيطالي لخدمات الشحن «رورو» لإنشاء خط سريع للشحن بين مينائي تريستا الإيطالي وميناء دمياط لنقل الحاصلات الزراعية سريعة التلف.

عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة للصادرات والواردات بالهيئة 4680 رسالة بنحو 235 ألف طن لـ1700 شركة مصدرة، تنوعت بين 550 صنفا من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 45 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فاصوليا بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 66 صنفا بنحو 72 ألف طن.

الموالح تتصدر قائمة الفواكه المصدرة

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 70 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 11 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 4 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 37 صنف بنحو 85 ألف طن.

ومثلت السعودية وهولندا واسبانيا وإيطاليا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 155 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 860 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية بـ800 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة بإجمالي 650 رسالة.

عدد الرسائل الغذائية الواردة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1765 رسالة بنحو 511 ألف طن لـ690 شركة مستوردة، تنوعت بين 145 صنفا من قمح وفول صويا وزيوت متنوعة من 85 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، أمريكا، اندونيسيا واستراليا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 442 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ330 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 260 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 67 منتج و11 شركة، ونفذت 9 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 669 منتجا جديدا، وأصدرت 12 شهادة بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 8 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي البحيرة والقاهرة، وتم تسجيل 3 مواقع لتخزين القمح بمحافظة البحيرة.

عدد الشكاوى الواردة

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 25 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، إضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 12 شكوى وجار فحص 13 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 634 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسوان، مطروح، البحيرة، الاسماعيلية، الوادي الجديد، القليوبية، المنيا، الفيوم، المنوفية الإسكندرية، مع اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حال وجود أي ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.