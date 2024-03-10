«سلامة الغذاء»: تصدير 270 ألف طن مواد غذائية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي العاشر لعام 2024، وذلك عن الفترة من 2 – 8 مارس الجاري، وتضمن عددا من الأنشطة المختلفة.

وبحسب التقرير، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 85 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس، وتم تسجيل 11 منشأة غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت منشأتان لاشتراطات الهيئة، منهما منشأة استوفت اشتراطات التأهيل، ومنشأة استوفت اشتراطات الاعتماد.

إصدار 3465 إذن تصدير لحاصلات زراعية

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 73 زيارة، وتم تسجيل 3 منشآت بالهيئة، وأصدرت الإدارة 3465 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1728 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5645 رسالة، بنحو 270 ألف طن لـ1622 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 544 صنفا من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطس تتصدر قائمة الخضروات

وتصدرت البطاطس قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 50 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 15 ألف طن، ثم بطاطا حلوة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 70 صنف بنحو 75 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 80 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 15 ألف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 2 ألف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 36 صنف بنحو 97 ألف طن.

ومثلت السعودية وروسيا وأسبانيا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 164 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1020 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ 920 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 785 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1560 رسالة بنحو 242 ألف طن لعدد 463 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 130 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 76 دولة، ومثلت البرازيل أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها روسيا، أوكرانيا، أمريكا وماليزيا.

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 410 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 300 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 277 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 83 منتج و6 شركات و1 مصنع، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 740 منتج جديد، وأصدرت 7 شهادات بيع حر.

4 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 4 زيارات تفتيش لمواقع تخزين القمح «الصوامع» في محافظتي القاهرة والجيزة، وتم تسجيل 4 صوامع لتخزين القمح بمحافظات القاهرة، الإسكندرية وأسيوط.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 35 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة «البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء»، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 11 شكوى وجاري فحص 24 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 840 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسوان، سوهاج، مطروح، البحيرة، الاسماعيلية،الوادي الجديد، القليوبية، المنيا والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كل الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.