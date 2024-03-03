«سلامة الغذاء»: تصدير 250 ألف طن خضروات وفواكه خلال 7 أيام

أصدر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، تقريره الأسبوعي التاسع لعام 2024، وذلك عن الفترة من 24 فبراير – 1 مارس، والذي تضمن عددا من الأنشطة المختلفة.

وبحسب التقرير، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 62 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في كل محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأخير من شهر فبراير، وتم تسجيل 10 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، فيما استوفت 15 منشأة لاشتراطات الهيئة، منها 5 منشآت استوفت اشتراطات التسجيل، و7 منشآت استوفت اشتراطات التأهيل، ومنشأتين استوفتا اشتراطات الاعتماد.

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي أجرتها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 65 زيارة، وتم تسجيل 5 منشآت بالهيئةن وجاري إدراج 4 محطات تعبئة بالقائمة المعتمدة للهيئة، وأصدرت الإدارة 3467 إذن تصدير لحاصلات زراعية لعدد 1818 شركة مصدرة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة، طبقًا لتقرير مركز معلومات الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5485 رسالة، بنحو 250 ألف طن لـ1533 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 525 صنف من خضروات وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

البطاطس على رأس الصادارت

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 42 ألف طن، تليها خضروات متنوعة مجمدة بإجمالي 12 ألف طن، ثم بطاطا حلوة بإجمالي 7 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 65 صنف بنحو 75 ألف طن.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 75 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 10 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 5 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 32 صنف بنحو 90 ألف طن.

ومثلت السعودية وأسبانيا والسودان وروسيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 157 دولة مستوردة.

واحتل ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1030 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 915 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 750 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1630 رسالة بنحو 392 ألف طن لعدد 556 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 155 صنف من قمح وسكر خام وفول صويا وزيوت متنوعة من 86 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها أوكرانيا، البرازيل، اندونيسيا واستراليا.

ميناء الإسكندرية الأول في عدد الرسائل الغذائية

وتصدر ميناء الإسكندرية الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 465 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة والذي احتل المركز الثاني بـ 371 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 195 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 42 منتج و21 شركة، ونفذت 3 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 740 منت جديدا، وأصدرت 3 شهادات بيع حر.

ونفذت إدارة السلع الاستراتيجية 2 زيارة تفتيش لمواقع تخزين القمح (الصوامع) في محافظتي الجيزة والقليوبية،

وبحسب التقرير، تم تسجيل 3 صوامع لتخزين القمح بمحافظتي الجيزة والإسكندرية، فيما تم تحديث القائمة المعتمدة لمنشآت تخزين القمح والتي استوفت اشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء ليصل عدد المنشآت المستوفاة إلى 9 مواقع تخزينية للقمح.

مواقع تخزين القمح

كما تم عقد دورة تدريبية لمديري مواقع تخزين القمح والتابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين بعنوان «المتطلبات الأساسية لمنشآت تخزين الحبوب (الصوامع – البناكر)» للامتثال لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء للإدراج بالقائمة المعتمدة.

وبلغ إجمالي عدد الشكاوى الواردة إلى الهيئة 40 شكوى من جهات استقبال الشكاوى المختلفة (البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة - مجلس الوزراء)، جهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة، وتم غلق 18 شكوى وجاري فحص 22 شكوى.

وشن فريق إدارة الشكاوى حملات على 905 منشأة غذائية للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، الغربية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ، شمال سيناء، أسيوط، أسوان، الأقصر، سوهاج، مطروح، الغردقة، البحيرة، الاسماعيلية،الوادي الجديد والعاشر من رمضان، مع اتخاذ كل الإجراءات التصحيحية اللازمة في حالة وجود أية ملاحظات خاصة بسلامة الغذاء.