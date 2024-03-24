تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات أولى وتانية ثانوي
كتب:
أميرة فكري
10:26 ص | الأحد 24 مارس 2024
صورة أرشيفيبة
أصدرت المديريات التعليمية خطابًا عاجلاً للإدارات التعليمية، يتضمن تعليمات مهمة بشأن امتحانات شهر مارس 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.
امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي
وشملت ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانوي، الآتي:
- تعقد الامتحانات إلكترونيا، وعلى مستوى المدرسة، وزمن الامتحان لا يتعدى حصة واحدة.
- توضع الامتحانات على مستوى المدرسة بمعرفة المدرس الأول، وتحت إشراف الموجه المختص.
- جدول الامتحانات يعد بمعرفة المدرسة خلال الفترة المشار إليها في البند أولا.
- الامتحان ورقي لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت، ولطلاب المدارس غير المجهزة إلكترونيا.
- امتحان طلاب الخدمات يعقد بالفترة المسائية، ويكون مختلفا عن امتحان الفترة الصباحية.
- يوضع الامتحان في الأجزاء التي جرى تدريسها خلال شهر مارس.
- الأسئلة تكون موضوعية فقط.
- تسليم الامتحان من قبل المسئول عن وضعه إلى أخصائي التطوير بالمدرسة، على أن يرفع على منصة الامتحان.
- يراعى عقد الامتحانات الشهرية عقب الفسحة المدرسية، وبما لا يؤثر على سير اليوم الدراسي.
- التأكيد على جاهزية التابلت لأداء الامتحان.