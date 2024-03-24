تعليمات مهمة من «التعليم» بشأن امتحانات أولى وتانية ثانوي

أصدرت المديريات التعليمية خطابًا عاجلاً للإدارات التعليمية، يتضمن تعليمات مهمة بشأن امتحانات شهر مارس 2024 للصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي الحالي 2023/ 2024.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

وشملت ضوابط عقد امتحانات الصفين الأول والثانوي، الآتي:

- تعقد الامتحانات إلكترونيا، وعلى مستوى المدرسة، وزمن الامتحان لا يتعدى حصة واحدة.

- توضع الامتحانات على مستوى المدرسة بمعرفة المدرس الأول، وتحت إشراف الموجه المختص.

- جدول الامتحانات يعد بمعرفة المدرسة خلال الفترة المشار إليها في البند أولا.

- الامتحان ورقي لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والطلاب الذين لم يستلموا جهاز التابلت، ولطلاب المدارس غير المجهزة إلكترونيا.

- امتحان طلاب الخدمات يعقد بالفترة المسائية، ويكون مختلفا عن امتحان الفترة الصباحية.

- يوضع الامتحان في الأجزاء التي جرى تدريسها خلال شهر مارس.

- الأسئلة تكون موضوعية فقط.

- تسليم الامتحان من قبل المسئول عن وضعه إلى أخصائي التطوير بالمدرسة، على أن يرفع على منصة الامتحان.

- يراعى عقد الامتحانات الشهرية عقب الفسحة المدرسية، وبما لا يؤثر على سير اليوم الدراسي.

- التأكيد على جاهزية التابلت لأداء الامتحان.