موعد التقديم لمدرسة الجمهورية الجديدة.. «التعليم» تكشف التفاصيل «صور» 

زف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشرى سارة لأولياء الأمور بشأن موعد التقديم لمدرسة الجمهورية الجديدة الرسمية الدولية الكائنة بمصر الجديدة، موضحًا أن إنشاء المدرسة يأتي في إطار التوجيهات الرئاسية بالتوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس التي تقدم خدمات متميزة للطلاب وأولياء الأمور.

موعد التقديم لمدرسة الجمهورية الجديدة

ومن المقرر أن تدخل المدرسة الجديدة منظومة التعليم اعتبارًا من العام الدراسي المقبل 2024 - 2025، وفق ما صرَّح به الدكتور رضا حجازي، خلال جولته بالمدرسة اليوم، والذي أكد أن هذه النوعية من المدارس تحظى باهتمام ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويوجه دائمًا بضرورة التوسع في إعدادها.

ومن المقرر أن يكون التقديم لمدرسة الجمهورية الجديدة خلال أيام، وتقدم هذه المدرسة نموذجًا تعليميًا متميزًا يمنح شهادة الـ«IG» بمصروفات مناسبة، ومن المقرر أن يجري افتتاحها خلال أيام، حسب ما أكده وزير التربية والتعليم، خلال جولته اليوم.

معلومات عن مدرسة الجمهورية الجديدة

- تتبع مدرسة الجمهورية الجديدة إدارة مصر الجديدة التعليمية بالقاهرة.

- من المقرر افتتاحها خلال أيام.

- ستقدم خدمات تعليمية متميزة للطلاب.

- تبلغ مساحتها 9716.92 م2

- تشتمل على مجموعة الفراغات الخدمية والمعامل.

- تتضمن المدرسة مجموعة من القاعات المخصصة للطلاب وملاعب رياض الأطفال.

- تحتوي مدرسة الجمهورية الجديدة على عدد من فصول المدرسة والفناء.

- المدرسة تتضمن ملاعب مخصصة للأنشطة الرياضية المختلفة.

- المصروفات الدراسية للمدرسة مُدعمة.

- تمنح الطالب شهادة الـ«IG».

- توفر تعليمًا متميزًا بأسعار مناسبة.

- تلبي رغبة أولياء الأمور لإتاحة فرصة لأبنائهم للالتحاق بتعليم دولي بمصروفات مناسبة.